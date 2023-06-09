Лесная гостья пожаловала к коту в Петрозаводске (ФОТО)

Лисица повстречалась с котом на Перевалке.
Фото встречи двух зверей разместил один из подписчиков паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«На прошлой неделе медведь, сегодня лиса у мусорки на Софьи Ковалевской», — прокомментировал фото его автор.
Напомним, ранее на Перевалке был замечен медведь — он пробежал между школой и перинатальным центром.
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