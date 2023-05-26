Лесная компания в Карелии пыталась обмануть государство на 1,6 млн рублей

Директор компании «Лес С» пойдет под суд за мошенничество с возвратом НДС, сообщили в прокуратуре Карелии.

В четверг, 25 мая, прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора лесной фирмы. Его обвинили в покушении на мошенничество и в самом мошенничестве.



Из материалов предварительного расследования ясно, что руководитель ООО «Лес С» предоставил в инспекцию федеральной налоговой службы декларации за второй, третий и четвертый кварталы 2015 года, где потребовал вернуть НДС.



Бизнесмен затребовал возврат выплаченных налогов в размере 600, 200 и 800 тысяч рублей за сделки по покупке запчастей для техники, а также за лесные работы, которые по факту не выполнялись.



Налоговые сотрудники во время проверки успели остановить выплаты в 600 и 200 тысяч. Однако, злоумышленник успел получить из госбюджета 863 тысяч рублей, пишет региональная прокуратура.

После того, как обвиняемому вручат необходимые документы, дело направят в Петрозаводский городской суд.