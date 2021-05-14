Лесничие, помогавшие «черным лесорубам» в Карелии, приговорены к тюремным срокам

Суд в Карелии вынес приговор бывшему начальнику лесничества и бывшему лесничему, которые за взятки закрывали глаза на незаконные рубки леса.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.



По версии следствия, в период с 2015 года по 2020 год подсудимые совместно с другими сотрудниками ГКУ РК «Калевальское центральное лесничество» получали взятки от граждан, которые незаконно заготавливали древесину. Общая сумма взяток составила 600 тысяч рублей.



Преступления были раскрыты в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудники Управления ФСБ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.



Приговором суда лесничему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 912 тысяч рублей. Бывший начальник лесничества приговорен к 4 годам колонии строгого режима, со штрафом 900 тысяч рублей.

В отношении других обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство.