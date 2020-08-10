Лесничие с полицией в Карелии будут ловить сборщиков неспелых ягод

Любителей лесных даров, нарушивших сроки сбора ягод, ждет штраф, сообщили в Минприроды Карелии.

В паблике Беломорского лесничества сообщается об установлении сроков заготовки ягод.

Жителям Беломорского района сообщил, что Минприроды установил сроки заготовки ягод в 2020 году:

- брусника с 29 августа

- клюква с 20 сентября

Работниками лесничества совместно с сотрудниками полиции регулярно будут проводиться рейды с целью пресечения и обнаружения нарушений установленных сроков, сообщается в паблике.

По закону за нарушение сроков сбора ягод предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 100 до 500 рублей.