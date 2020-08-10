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Лесничие с полицией в Карелии будут ловить сборщиков неспелых ягод

Новости. Общество
06:40, 11 Августа 2020
фото: Беломорское лесничество/https://vk.com/id509206451
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Любителей лесных даров, нарушивших сроки сбора ягод, ждет штраф, сообщили в Минприроды Карелии.

В паблике Беломорского лесничества сообщается об установлении сроков заготовки ягод.

Жителям Беломорского района сообщил, что Минприроды установил сроки заготовки ягод в 2020 году:
- брусника с 29 августа
- клюква с 20 сентября

Работниками лесничества совместно с сотрудниками полиции регулярно будут проводиться рейды с целью пресечения и обнаружения нарушений установленных сроков, сообщается в паблике.

По закону за нарушение сроков сбора ягод предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 100 до 500 рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ушастый
2020-08-11 10:07:45
Интересно посмотреть на эту "картину Репина"?
*
2020-08-11 08:59:16
Картинка позитивная , остальное всё дрянь .
новый
2020-08-11 08:45:13
Если нет проблем, значит надо их придумать.
ANT
2020-08-11 08:40:40
Смешной штраф размером со стакан ягод никого не остановит. Выгребут ещё зелёную :-(
кир
2020-08-11 10:08:49
ANT, вот именно.
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