Лесничие в Карелии встали на пути у десятков водителей

С начала пожароопасного сезона увеличилось количество патрулирований в лесном фонде республики, сообщили в Минприроды Карелии.

С 28 мая с начала введения особого противопожарного режима проведено более полутора тысяч патрулирований. За этот период выявлено 11 фактов нарушений правил пожарной безопасности в лесах.



Более 40 автомобилей не пустили в леса.



Лесничие в ходе патрулирований проводят беседы с населением, выдают листовки с указанием правил пребывания граждан в лесах.



Так как возросло количество пожаров из-за искр проходящих поездов в полосах отводов железных дорог, лесничими проведено около 80 патрулирований.



С начала года к административной ответственности привлечено 50 лиц, наложено 42 административных штрафа на сумму 2,3 млн рублей.

Напомним, в республике ввели режим ограничения пребывания граждан в лесу.