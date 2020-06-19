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Лесничие в Карелии встали на пути у десятков водителей

Новости. Общество
18:00, 19 Июня 2020
фото: © Минприроды Карелии
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С начала пожароопасного сезона увеличилось количество патрулирований в лесном фонде республики, сообщили в Минприроды Карелии.

С 28 мая с начала введения особого противопожарного режима проведено более полутора тысяч патрулирований. За этот период выявлено 11 фактов нарушений правил пожарной безопасности в лесах. 

Более 40 автомобилей не пустили в леса.

Лесничие в ходе патрулирований проводят беседы с населением, выдают листовки с указанием правил пребывания граждан в лесах.

Так как возросло количество пожаров из-за искр проходящих поездов в полосах отводов железных дорог, лесничими проведено около 80 патрулирований.

С начала года к административной ответственности привлечено 50 лиц, наложено 42 административных штрафа на сумму 2,3 млн рублей.

Напомним, в республике ввели режим ограничения пребывания граждан в лесу.

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