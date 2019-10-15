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Новости. Общество
12:08, 15 Октября 2019
фото: Правительство Карелии

Лесники Карелии получили современный подъемник для сбора шишек

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Впервые в Карелии закуплен автогидроподъемник, с помощью которого специалисты лесного хозяйства смогут собирать семена шишек хвойных пород, сообщает правительство республики.

Стрела подъемника позволит подниматься на высоту до 15 метров, машина оборудована системой спутникового контроля ГЛОНАСС, повышенной термошумоизоляцией, системой вентиляции и отопления. Управлять подъемником можно как с кабины водителя, так и по кабелю, который располагается на платформе самого подъемника, рассказали в правительстве.

Семена шишек, собранные с помощью подъемника, пополнят страховой фонд, а часть из них будет использована для воспроизводства сосны и ели в питомниках.

Подъемник приобрели в рамках нацпроекта "Экология". В этом году Карелии на закупку лесопожарной и лесохозяйственной техники по нацпроекту выделено более 86 млн рублей.

 

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