Лесной пожар произошел на Валааме

Природный пожар произошел на острове Путсаари Валаамского архипелага в Карелии.
Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«Природный пожар площадью более 1,2 гектара угрожает перейти на здание церкви и два деревянных строения на острове Путсаари. Угрозы распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки нет», — отметил представитель ведомства», — сказал собеседник агентства.
По его словам, здание церкви построено из камня.
На место происшествия были направлены пожарные с мотопомпами и вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством и емкостью пять тонн.
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