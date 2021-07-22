Лесной пожар произошел на Валааме

Природный пожар произошел на острове Путсаари Валаамского архипелага в Карелии.

Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

«Природный пожар площадью более 1,2 гектара угрожает перейти на здание церкви и два деревянных строения на острове Путсаари. Угрозы распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки нет», — отметил представитель ведомства», — сказал собеседник агентства.

По его словам, здание церкви построено из камня.

На место происшествия были направлены пожарные с мотопомпами и вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством и емкостью пять тонн.