Лесные платежи в бюджет Карелии выросли на 12%

Лесопользователи пополнили республиканскую казну почти на миллиард.

К началу ноября в бюджет Карелии поступило свыше 912 миллионов рублей в качестве платы за пользование лесным фондом республики. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем поступлений лесных платежей вырос на 12%.

Между тем, по данным республиканского министерства финансов, расходы карельской казны на лесное хозяйство составили в нынешнем году около 878 миллионов. В сравнении с аналогичным прошлогодним уровнем эта сумма увеличилась на 8%.