Лесные платежи в бюджет Карелии выросли в первом квартале 2022 года на 5%

Расходы республиканского бюджета на лесное хозяйство увеличились на 8%.
В первом квартале нынешнего года в бюджет Карелии поступило свыше 274 миллионов рублей в качестве платы за пользование лесным фондом. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем лесных платежей в карельскую казну вырос на 5%.
При этом, по данным республиканского министерства финансов, расходы бюджета Карелии на лесное хозяйство в январе-марте составили около 276 миллионов рублей. По сравнению с первым кварталом 2021 года эти ассигнования увеличились на 8%.
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