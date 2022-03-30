Лесные платежи в бюджет Карелии выросли в первом квартале 2022 года на 5%

Расходы республиканского бюджета на лесное хозяйство увеличились на 8%.

В первом квартале нынешнего года в бюджет Карелии поступило свыше 274 миллионов рублей в качестве платы за пользование лесным фондом. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем лесных платежей в карельскую казну вырос на 5%.

При этом, по данным республиканского министерства финансов, расходы бюджета Карелии на лесное хозяйство в январе-марте составили около 276 миллионов рублей. По сравнению с первым кварталом 2021 года эти ассигнования увеличились на 8%.