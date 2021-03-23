Лесные платежи в Карелии сократились в 2021 году на 1%

Расходы на лесное хозяйство выросли в республике на 62%.

За два первых месяца 2021 года в бюджет Карелии поступило свыше 170 миллионов рублей в качестве платы за пользование лесным фондом. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем лесных платежей в республике снизился более чем на 2 миллиона, или на 1%.

При этом, по данным карельского министерства финансов, расходы республиканского бюджета на лесное хозяйство составили в январе-феврале 2021 года почти 179 миллионов рублей. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом эти ассигнования выросли в Карелии на 62%.