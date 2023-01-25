Лесопромышленникам Карелии обещана полная компенсация затрат на транспортировку продукции

Федеральное правительство расширило меры поддержки отечественных товаропроизводителей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении размера компенсационной выплаты, которую могут получить производители и поставщики промышленной продукции на ее транспортировку. Он вырос с 300 миллионов до полумиллиарда рублей.

Как отметили в российском правительстве, этим же постановлением увеличен максимальный размер компенсации расходов на перевозку продукции лесопромышленного комплекса – с 80% до 100%. Иными словами, карельские лесопромышленники смогут рассчитывать на полную компенсацию таких затрат.

Решение будет действовать для портов Северо-Западного федерального округа до 30 июня 2023 года, уточнили в российском кабинете министров.