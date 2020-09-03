Лесоруб из Карелии побил мировой рекорд

В Брянской области прошел региональный открытый VI Чемпионат среди вальщиков леса "Лесоруб-2020", сообщили в Минприроды Карелии.

Честь Карелии защищали Владимир Дашугин, Александр Соколов, Алексей Соколов, Андрей Сидор, Александр Маллат и Анастасия Фофанова.

За звание лучшего соревновались не только представители Брянской области, но и лучшие вальщики регионов России, среди которых были чемпионы и призёры мировых и российских чемпионатов. В соревнованиях приняли участие 35 вальщиков из Московской и Нижегородской областей, Республики Карелия, Республики Марий Эл, Чувашской и Удмуртской республик.

Андрей Сидор из команды Карелии победил в дисциплинах "Замена цепи", набрав 136 баллов, и "Точная раскряжевка", набрав 254 балла. На валке бревна он заработал 646 очков, став в этой дисциплине третьим, на раскряжевке комбинированным резом 200 очков – второй результат, на обрезке сучьев – 448 очков – это третий результат. Общая сумма баллов самого опытного карельского вальщика Андрея Сидора – 1684 очка. Ему удалось побить мировой рекорд немецкого вальщика Марко Траберта. В 2018 году на чемпионате мира в Норвегии Траберт показал лучший результат, набрав 1678 баллов.

В личном женском зачёте первое место заняла Анастасия Фофанова из Карелии, набрав 1429 баллов. Второе место с 1355 баллами заняла Галина Климина из команды Чувашии, третье место с результатом 933 балла у Оксаны Копейкиной из команды Республики Марий Эл.