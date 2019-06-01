Лесовоз опрокинулся на трассе в Карелии - есть пострадавшие

В Муезерском районе водитель лесовоза пострадал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу 31 мая в 6.15 в Муезерском районе на 14 км. автодороги "Тикша-Реболы" 39-летний водитель, управляя автомобилем Volvo с прицепом не справился с управлением транспортного средства, в результате чего произошел съезд с дороги с последующим опрокидыванием на правую сторону.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.