Лесовоз опрокинулся на трассе в Карелии - есть пострадавшие

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В Муезерском районе водитель лесовоза пострадал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую пятницу 31 мая в 6.15 в Муезерском районе на 14 км. автодороги "Тикша-Реболы" 39-летний водитель, управляя автомобилем Volvo с прицепом не справился с управлением транспортного средства, в результате чего произошел съезд с дороги с последующим опрокидыванием на правую сторону.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.
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