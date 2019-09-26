Лесовоз загорелся посреди дороги в Карелии (ФОТО)

Пожар произошел 25 сентября около Костомукши, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.28 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в лесовозе на 16 км автороги "Костомукша-Калевала". В 15.50 пожар ликвидирован.

Сгорело два колеса и часть прицепа на площади 3 кв м.

Причина – неисправность системы механизмов и узлов транспортного средства.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.