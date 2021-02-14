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Лесозаготовителя в Карелии привлекли к ответственности за то, что накатал колею на плодородной земле

Новости. Общество
15:02, 15 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Сортавальском районе лесозаготовитель нарушил плодородный слой почвы при вывозе древесин и был привлечен к ответственности, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В 2020 году в Управление Россельхознадзора по Карелии от администрации Сортавальского района поступили материалы осмотра земельных участков сельхозназначения, проведенного по обращению гражданки, с информацией о нарушении земельного законодательства.

Управлением было возбуждено административное расследование, в ходе которого эта информация подтвердилась.

Было установлено, что предприятие, занимающееся лесозаготовкой в Сортавальском районе, вывозило через земельные участки сельхозназначения заготовленную древесину до погрузочной площадки. В результате многочисленных проездов тракторной техники на земле образовались колеи шириной от 8 до 12 метров, плодородный слой почвы был нарушен.

По материалам, поступившим из Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия, было установлено, что предприятием была разработана схема разработки лесосеки, которой было предусмотрено проведение лесохозяйственных работ на территории земель сельскохозяйственного назначения.

Однако один из нарушенных участков относится к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, использование которых в других целях, кроме как для сельскохозяйственного производства, не допускается.

Госинспектор взял пробы почвы с указанного земельного участка и направил на исследования. Снижения показателей плодородия не выявлено.

Предприятие было привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

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