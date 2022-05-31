Лестница разваливается в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Петрозаводчане пожаловались на состояние лестничного спуска на Первомайском проспекте.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликовали фото лестницы у бывшего ДК Железнодорожников на Первомайском проспекте, где сейчас располагается Межрайонный отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия.

«Вот такая лестница от ДК Железнодорожников. Спускаться по ней травмоопасно, она вся разваливается! Уважаемая администрация, это очередное позорище нашего города Петрозаводска, обратите внимание!» — пишут авторы фото в паблике.

Как сообщили в администрации города, лестничный спуск в районе дома № 33 по Первомайскому проспекту, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, находится в собственности Российской Федерации.

«На баланс администрации лестничный спуск не передан, в связи с чем обслуживание спуска не организовано. Специалистами будет направлено письмо в адрес Межрегионального территориального управления Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия с указанием на необходимость принятия мер по ремонту лестничного спуска», — прокомментировали жалобу в мэрии.