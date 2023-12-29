Летающий юный лыжник из Карелии взял золото в прыжках с трамплина

Юный лыжник из Сортавалы Егор Зайцев занял первое место в детских соревнованиях по прыжкам с трамплина.

Летающий лыжник из Карелии завоевал золото на соревнованиях, сообщили в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».



В четверг, 4 января, в городе Березники Пермского края проходил второй этап соревнований «Рождественское турне». Это традиционные детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Состязания проходят с 2006 года и ежегодно собирают до 150 участников со всей России.



Летающий лыжник из Сортавалы Егор Зайцев стал лучшим в старшей группе юношей и занял первое место.



«Поздравляем!» — написали в сети.