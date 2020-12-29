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Летевший в Петрозаводск самолет вернули в Калининград из-за неполадок

Новости. Происшествия
14:29, 30 Декабря 2020
фото: © сайт аэропорта Храброво (Калининград)/kgd.aero
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В калининградском аэропорту Храброво совершил аварийную посадку самолет компании "РусЛайн".

Рейс "Калинингад-Петрозаводск" был задержан сегодня на 2,5 часа. Самолет должен был вылететь в 8:00, но отправился только в 10:40. Однако в воздухе выяснилось, что у судна имеются технические неполадки, пишет "Российская газета".

Самолет развернулся в сторону пункта отправления и кружил неподалеку от Храброво, вырабатывая топливо. В аэропорту подготовились к аварийной посадке, которую воздушное судно благополучно совершило в 12.05 по местному времени (13.05 по московскому времени). В результате инцидента никто не пострадал. На борту находились 48 пассажиров и 3 члена экипажа, уточнило издание.

Как пишет Интерфакт, самолет Бомбардье-100 "Калининград - Петрозаводск" штатно сел в аэропорту "Храброво" в Калининграде после проблем с неубранным шасси.

В аэропорту Петрозаводска подтвердили информацию об инциденте. Решение о дальнейшей отправке пассажиров в Карелиюк будут принимать представители авиакомпании "Руслайн". Это был завершающий в этом году рейс компании из Калининграда в Петрозаводск.

 

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