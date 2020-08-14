Летний фестиваль ГТО стартует в Петрозаводске

Муниципальный этап Летнего фестиваля ГТО стартует уже 20 августа, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Участники в возрасте 11-15 лет попробуют свои силы в нескольких видах программы: подтягивание, сгибание и разгибание рук, наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места. Среди испытаний – бег на 60 м, 1500 м (III ступень), 2000 м (IV ступень).



К участию в I этапе фестиваля допускаются сборные команды, а также ребята, показавшие лучшие результаты на соревнованиях. Его итогом станет формирование сборной команды, которая представит Петрозаводск в республиканском этапе.



Количество участников ограничено. Предварительные заявки принимаются до 18 августа.



Справки по телефону: 77-99-60.