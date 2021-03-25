Лето будет жарким: Авиалесоохрана Карелии готовится к пожароопасному сезону

В Петрозаводске 29 марта начнутся тренировки десантников-пожарных.

В беседе с журналистом "Столицы на Онего" старожилы Карелии предположили, что лето в этом году будет жарким. Если верить народным приметам: чем больше снега, тем жарче лето.

Сотрудники Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов уже начали готовиться к пожароопасному сезону. Об этом нашему изданию рассказал начальник центра Олег Бутьянов.

"С 29 по 31 марта в Петрозаводске пройдут первые тренировки десантников-пожарных, - сообщил Олег Бутьянов. – 34 человека из Сегежи, Сортавалы и Петрозаводска вначале сдадут зачеты по соблюдению техники безопасности, совершат спуски со специальных вышек-тренажеров, и только затем – спуски с вертолета "МИ-8". Все это будет происходить на посадочной площадке в Песках".

После этого, по информации Олега Бутьянова, аналогичные тренировки пройдут представители остальных районов республики. В конечном итоге до 17 апреля Авиалесоохрана запланировала подготовить 80 десантников-пожарных.

В дальнейшем, отметил руководитель Центра, на специальной площадке в Калевале пройдут подготовку и парашютисты-пожарные.

"Специалисты центра прогнозируют в этом году в Карелии порядка 300-т пожаров, тогда как в прошлом году их было 141, - говорит Олег Бутьянов. – Поэтому мы должны особенно тщательно подготовиться к предстоящему пожароопасному сезону".