Реклама

Надежный барьер от шума установят в домах ЖК «Флотилия»
22.05.2023 17:08
В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28

Лето по-взрослому: «РКС-Петрозаводск» продолжает трудоустраивать школьников

Новости. Общество
12:46, 07 Июня 2023
фото: © «РКС-Петрозаводск»

Новости партнеров

Продолжительность рабочего дня несовершеннолетнего составляет не более четырех часов , без привлечения на работу в выходные и праздничные дни. Заработная плата выплачивается официально.

В июне на время летних каникул «ПКС-Водоканал» и «ПКС-Тепловые сети» приняли на работу первых восемнадцать школьников. Юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет будут задействованы в отделе реализации проектов и службе энергообеспечения, на складах и в автотранспортных цехах. Помимо этого, окажут помощь в диспетчерской, юридическом отделе и на производственных участках.

Разобраться в особенностях работы подросткам помогают наставники, которые ежедневно ставят перед юными сотрудниками простые, но не менее важные для производства задачи. К примеру, отсканировать, отправить на уничтожение неактуальные документы, доставить корреспонденцию, заполнить электронные журналы или подготовить данные к архивированию. Юношей привлекают и на несложную физическую работу: покраску гаражных ворот и шкафчиков или же на уборку территории рядом с подразделениями и боксов для авто.

Каждый школьник, работая в «РКС-Петрозаводск», получает официальное оформление с соблюдением гарантий трудового законодательства РФ. Для трудоустройства предоставляет в отдел кадров паспорт, СНИЛС, ИНН, согласие на работу от родителей или попечителей и трудовую книжку при наличии.

«Продолжительность рабочего дня несовершеннолетнего составляет не более четырех часов. При этом компания создает школьнику допустимые условия труда и не привлекает на работу в выходные, праздничные дни или на решение сверхурочных задач. Вместе с заработной платой, которая выплачивается официально, ребята получают доплату от Центра занятости Республики Карелия и согласно Трудовому кодексу РФ получают право на увеличенный отпуск», – пояснила специалист по развитию и обучению персонала «РКС-Петрозаводск» Мария Мелентьева.

Среди первых школьников на работу в компанию пришла учащаяся 9 класса Анастасия. В будущем девушка планирует связать жизнь с лингвистическими науками, поэтому в школе занимается английским, немецким и китайским языком. В «РКС-Петрозаводск» Анастасию пригласили в отдел подбора, учета и развития персонала на сортировку документации. Бумажной работой занимается и 11-классник Егор в отделе финансового планирования. Несмотря на то, что молодой человек увлекается точными науками и программированием, подготовка данных к архивированию ему не в тягость, поэтому он остался бы работать полный день. А вот 9-классник Герман, наоборот, любит активную деятельность, поэтому будет помогать сотрудникам автотранспортного цеха.

Набор школьников в «РКС-Петрозаводск» на лето 2023 года завершен: в компанию придет 34 подростка. Оставить заявку на будущий год можно по электронной почте m.melentjeva@rks.karelia.ru, а также в группе Отдела кадров компании.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2023, 16:46
В Финляндии готовятся к нашествию крыс
03.06.2023, 09:05
Правительство РФ ввело новые запреты для водителей
02.06.2023, 13:37
Финляндия сокращает время работы своего пограничного пункта пропуска в Карелии
31.05.2023, 16:57
Остановку поездов в Карелии переименовали с финского языка на русский
02.06.2023, 11:07
Стало известно, кто погиб в страшной аварии на севере Карелии (ФОТО)
05.06.2023, 09:54
Синоптики рассказали, когда в Карелию придет потепление

Чтиво

02.06.2023 14:28
Спецпроект
Что портит Ваши красивые ноги?
Больше не нужно ехать в другой город в поисках решения проблемы. Теперь удалить сосудистые образования на ногах Криолазером можно и в Петрозаводске! Как это работает, вы узнаете из статьи.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.