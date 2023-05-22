Лето по-взрослому: «РКС-Петрозаводск» продолжает трудоустраивать школьников

Продолжительность рабочего дня несовершеннолетнего составляет не более четырех часов , без привлечения на работу в выходные и праздничные дни. Заработная плата выплачивается официально.

В июне на время летних каникул «ПКС-Водоканал» и «ПКС-Тепловые сети» приняли на работу первых восемнадцать школьников. Юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет будут задействованы в отделе реализации проектов и службе энергообеспечения, на складах и в автотранспортных цехах. Помимо этого, окажут помощь в диспетчерской, юридическом отделе и на производственных участках.

Разобраться в особенностях работы подросткам помогают наставники, которые ежедневно ставят перед юными сотрудниками простые, но не менее важные для производства задачи. К примеру, отсканировать, отправить на уничтожение неактуальные документы, доставить корреспонденцию, заполнить электронные журналы или подготовить данные к архивированию. Юношей привлекают и на несложную физическую работу: покраску гаражных ворот и шкафчиков или же на уборку территории рядом с подразделениями и боксов для авто.

Каждый школьник, работая в «РКС-Петрозаводск», получает официальное оформление с соблюдением гарантий трудового законодательства РФ. Для трудоустройства предоставляет в отдел кадров паспорт, СНИЛС, ИНН, согласие на работу от родителей или попечителей и трудовую книжку при наличии.

«Продолжительность рабочего дня несовершеннолетнего составляет не более четырех часов. При этом компания создает школьнику допустимые условия труда и не привлекает на работу в выходные, праздничные дни или на решение сверхурочных задач. Вместе с заработной платой, которая выплачивается официально, ребята получают доплату от Центра занятости Республики Карелия и согласно Трудовому кодексу РФ получают право на увеличенный отпуск», – пояснила специалист по развитию и обучению персонала «РКС-Петрозаводск» Мария Мелентьева.

Среди первых школьников на работу в компанию пришла учащаяся 9 класса Анастасия. В будущем девушка планирует связать жизнь с лингвистическими науками, поэтому в школе занимается английским, немецким и китайским языком. В «РКС-Петрозаводск» Анастасию пригласили в отдел подбора, учета и развития персонала на сортировку документации. Бумажной работой занимается и 11-классник Егор в отделе финансового планирования. Несмотря на то, что молодой человек увлекается точными науками и программированием, подготовка данных к архивированию ему не в тягость, поэтому он остался бы работать полный день. А вот 9-классник Герман, наоборот, любит активную деятельность, поэтому будет помогать сотрудникам автотранспортного цеха.

Набор школьников в «РКС-Петрозаводск» на лето 2023 года завершен: в компанию придет 34 подростка. Оставить заявку на будущий год можно по электронной почте m.melentjeva@rks.karelia.ru, а также в группе Отдела кадров компании.