Лето придет в Карелию со снегом и ливнями

Карелия останется в начале июня во власти циклонов, которые принесли похолодание, прогнозируют синоптики.

Как сообщает Центр Фобос, северо-запад страны стал первым регионом России, попавшим под каток очередного холодного фронта. Сильнее всего погода испортилась в Архангельской области и в Карелии, где под снегом оказались несколько районов. Не обошлось без ливней с порывистым ветром.

Сегодня зона ненастья увеличится в размерах: фронтальный раздел пробьется дальше вглубь страны. Вне зоны осадков останутся только Поволжье и юг России. Самые сильные – порядка четверти месячной нормы – выпадут на севере и крайнем юго-западе Центрального района. Ну а в Карелии, Архангельской и Мурманской областях дожди опять могут переходить в снег.

Причина ухудшения погоды – целая система циклонов, которая словно лента конвейера тянет на Русскую равнину воздушные массы из акватории Баренцева моря. И процесс этот только начался. До конца мая похолодание будет распространяться по региону. На пик похолодание выйдет в воскресенье-понедельник. Тепло начнет постепенно возвращаться с началом календарного лета.