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Лето придет в Карелию со снегом и ливнями

Новости. Погода
10:45, 28 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

Карелия останется в начале июня во власти циклонов, которые принесли похолодание, прогнозируют синоптики.

Как сообщает Центр Фобос, северо-запад страны стал первым регионом России, попавшим под каток очередного холодного фронта. Сильнее всего погода испортилась в Архангельской области и в Карелии, где под снегом оказались несколько районов. Не обошлось без ливней с порывистым ветром.

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Сегодня зона ненастья увеличится в размерах: фронтальный раздел пробьется дальше вглубь страны. Вне зоны осадков останутся только Поволжье и юг России. Самые сильные – порядка четверти месячной нормы – выпадут на севере и крайнем юго-западе Центрального района. Ну а в Карелии, Архангельской и Мурманской областях дожди опять могут переходить в снег.

Причина ухудшения погоды – целая система циклонов, которая словно лента конвейера тянет на Русскую равнину воздушные массы из акватории Баренцева моря. И процесс этот только начался. До конца мая похолодание будет распространяться по региону. На пик похолодание выйдет в воскресенье-понедельник. Тепло начнет постепенно возвращаться с началом календарного лета.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-05-28 12:08:26
До конца мая похолодание будет распространяться по региону. А сейчас шо, середина или половина? Так бы и писали, шо Дубак на улице заканчивается :)
Дубак кирдык :)
User
2021-05-28 11:21:58
"Лето будет коротким, но малоснежным"
кир
2021-05-28 12:59:05
User, тебе чего до нас? Уехал за халявой и не ной, - сказал справедливый кот.
Гость
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