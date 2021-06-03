Льготная ипотека будет продлена - президент распорядился

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки во всех регионах России до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7%.

«Предлагаю продлить эту программу (льготной ипотеки) для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года. Но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку. Будут внесены некоторые изменения, а именно — установим ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов РФ в 3 млн рублей», — сказал Путин, чьи слова цитирует ТАСС.

Ранее планы прекращения программы льготной ипотеки обсуждались на разных уровнях власти. Противники продления программы говорили, что льготная ипотека провоцирует рост цен на жилье, в том числе, в Карелии. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».