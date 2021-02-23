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Льготную ипотеку теперь выдают без возрастных ограничений

Новости. Общество
09:04, 24 Февраля 2021
фото: © Григорий Сысоев/ТАСС
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Банк ДОМ.РФ снял ограничения по возрасту для заемщиков, которые хотят взять ипотеку по льготной ставке на индивидуальное жилищное строительство.

Льготная ипотека на строительство частных домов со ставкой от 6,1% была запущена в качестве пилотного проекта ДОМ.РФ в декабре прошлого года. Воспользоваться ею могли заемщики в возрасте до 36 лет, имеющие хотя бы одного ребенка до 19 лет.

Как сообщает "Российская газета", теперь оформить кредит на строительство загородного дома могут не только молодые семьи, но все граждане. Возрастные ограничения теперь - стандартные для ипотечных программ: заемщик должен быть не младше 21 года и не старше 65 лет.

Средства можно направить как на строительство дома с одновременным приобретением земли, так и на строительство дома на уже имеющемся в собственности участке. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей для других регионов. Первоначальный взнос - от 20%. Минимальная ставка доступна для заемщиков, подтверждающих доходы и занятость дистанционно - с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ, которая заказывается через сотрудника банка.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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