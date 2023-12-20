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Льготные займы помогают предпринимателю из Пудожа развивать свое дело

Новости. Общество
15:20, 22 Декабря 2023
фото: © правительство Карелии

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Президентский нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» помогает жителям Карелии запускать и развивать свои проекты.

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, президентский национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» помогает жителям Карелии запускать и развивать свои проекты.

Например, пудожанин Вадим Кузнецов с опытом предпринимательства больше 10 лет начинал с разведения крупного рогатого скота и выращивания товарного картофеля, занимался приемом и оптовой продажей ягод.

«Идею „рыбного“ бизнеса подсказал знакомый из Архангельска. Постепенно Кузнецов перешел от розничной торговли рыбой к оптовой, затем начал налаживать собственный вылов — получил квоты на добычу, нанял бригадиров. Сейчас предприниматель ведет промысел на Водлозере, Выгозере, Онежском и Ладожском озерах. Ежегодный объем добычи в среднем составляет 500 тонн. Продуктовая линейка включает в себя не только свежую и замороженную озерную рыбу, но и пресервы и полуфабрикаты — котлеты, стейки, икру. Примерно половина проданной продукции составляет форель», — говорится в сообщении. 

По словам бизнесмена, за 10 лет работы удалось расширить штат сотрудников до 60 человек, а географию продаж — до 10 регионов.

«Продукцию поставляем не только в магазины Северо-Запада, но и Центрального округа, Приволжья и даже Крыма», — рассказал Вадим Кузнецов.

Для создания благоприятного климата в предпринимательстве и для продвижения региональных брендов в России существует комплекс мер поддержки. Об этом в своих выступлениях говорил президент России Владимир Путин. Именно такой поддержкой государства воспользовался пудожский предприниматель. Он обратился за льготным займом по программе «Стандарт» в карельский фонд по содействию кредитованию малого и среднего бизнеса.

«Это уже второй мой микрозаем в ФСК Карелии. Очень удобно. Когда идет путина, рыбу продать сложно. А вот спустя два-три месяца спрос постепенно начинает повышаться. То есть все зависит от наличия оборотных средств. Добыли рыбу, заморозили, упаковали и ждем», — поделился предприниматель.



В 2023 году по программе «Стандарт» в фонде по содействию кредитованию Карелии предпринимателям и организациям выдали 32 микрозайма на общую сумму 96,5 млн рублей. Информацию о мерах поддержки от ФСК можно получить на их сайте.

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