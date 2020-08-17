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Личинки черного усача остановили вывоз лесоматериалов из Карелии

Новости. Общество
07:05, 18 Августа 2020
фото: Управление Россельхознадзора Карелии
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Управление Россельхознадзора не допустило вывоз зараженных лесоматериалов из карантинной зоны в Карелии, сообщается на сайте надзорного ведомства.

 Управление Россельхознадзора по Карелии проверило 100 куб.м. елового баланса. В ходе досмотра специалисты Управления обнаружили вредителей, по морфологическим признакам схожие с карантинными.

По результатам лабораторных исследований, в балансе еловом подтверждено наличие карантинного объекта – личинка малого черного елового усача.

Факт выявления личинки малого черного елового усача подтверждает наличие карантинного объекта в установленной карантинной фитосанитарной зоне на территории Питкярантского района.

В целях предотвращения распространения карантинного объекта в адрес предприятия выдано предписание о проведении карантинного фитосанитарного обеззараживания лесоматериалов и подкарантинного объекта до 31 августа.

Специалисты Управления контролируют исполнение предписания.

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