Личинки мухи Черная Львинка займутся переработкой мусора в Карелии

В Карелии запущен пилотный проект по переработке органических отходов с помощью личинок мухи Черная Львинка.

В Карелии реализуется проект по переработке органических отходов в кормовой белок и другие полезные продукты с помощью насекомых. Об этом информирует Минэк Карелии.

Проект предусматривает строительство завода по утилизации органических отходов с получением белкового концентрата. Мусор будут перерабатывать с помощью личинок мухи Черная Львинка.

Личинки Черной Львинки всеядны и содержат до 18% белка. Сам способ кормления сельскохозяйственных животных личинкой этой мухи запатентовали в 2019 году, пояснили в министерстве.

Планируется, что завод будет перерабатывать 34 тысячи тонн органических отходов ежегодно. На реализацию проекта предприятие получило льготный займ от Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.

Ранее сообщалось, что личинки мух будут поедать мусор на заводе, который построят в Карелии при поддержке из бюджета.