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Личинки мух будут поедать мусор на заводе, который построят в Карелии при поддержке из бюджета

Новости. Общество
14:10, 17 Января 2022
фото: Фонд венчурных инвестиций РК

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Государственный Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия профинансирует проект строительства завода по утилизации органических отходов с помощью личинок мух.

Как пояснили в Фонде, для утилизации будут использоваться личинки мух Чёрная Львинка.  Они будут поедать отходы, а сами станут сырьем для производства белкового концентрата для комбикормов.

«Личинки Чёрной Львинки всеядны и содержат до 18% белка. Они не переносят вредных для человека и животных микроорганизмов, поэтому их можно использовать как дешёвый источник белка. Взрослые мухи Чёрной Львинки безвредны для людей и погибают при температуре ниже 15 градусов Цельсия», — сообщили в Фонде.

Планируемая мощность завода составит 34 тысячи тонн органических отходов в год. Новая технология позволит сократить вывоз мусора на свалки.

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