Личинки мух будут поедать мусор на заводе, который построят в Карелии при поддержке из бюджета

Государственный Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия профинансирует проект строительства завода по утилизации органических отходов с помощью личинок мух.

Как пояснили в Фонде, для утилизации будут использоваться личинки мух Чёрная Львинка. Они будут поедать отходы, а сами станут сырьем для производства белкового концентрата для комбикормов.

«Личинки Чёрной Львинки всеядны и содержат до 18% белка. Они не переносят вредных для человека и животных микроорганизмов, поэтому их можно использовать как дешёвый источник белка. Взрослые мухи Чёрной Львинки безвредны для людей и погибают при температуре ниже 15 градусов Цельсия», — сообщили в Фонде.



Планируемая мощность завода составит 34 тысячи тонн органических отходов в год. Новая технология позволит сократить вывоз мусора на свалки.