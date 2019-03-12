Депутат Заксобрания Карелии заявил о нехватке площадок для выгула животных

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов заявил о необходимости обустройства площадок для упорядоченного выгула домашних животных.

Депутат отметил, что действия полиции по составлению протоколов в отношении нарушителей являются "репрессивными". По его оценке, необходимо создать полноценные условия для легального выгула животных в городской черте.

"Мы должны, прежде всего, думать и о владельцах собак. Давайте вот узнаем, сколько у нас на самом деле площадок даже в Петрозаводске, где можно выгулять этих бедных собак. У нас владельцы собак не знают, где их выгуливать", – сказал Ульянов.

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