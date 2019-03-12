Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:04, 12 Марта 2019
фото: "Столица на Онего"

Депутат Заксобрания Карелии заявил о нехватке площадок для выгула животных

Загрузка...

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов заявил о необходимости обустройства площадок для упорядоченного выгула домашних животных.

Депутат отметил, что действия полиции по составлению протоколов в отношении нарушителей являются "репрессивными". По его оценке, необходимо создать полноценные условия для легального выгула животных в городской черте.

"Мы должны, прежде всего, думать и о владельцах собак. Давайте вот узнаем, сколько у нас на самом деле площадок даже в Петрозаводске, где можно выгулять этих бедных собак. У нас владельцы собак не знают, где их выгуливать", – сказал Ульянов.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2019-03-12 16:27:05
При чем тут левые, КПРФ?! С каких пор у нас загажённые собаками тротуары стали политическим вопросом? Проблема есть, собачье поголовье надо ограничивать весьма чувствительным налогом, который пустить на благоустройство города. И устройство площадок для выгула. Привыкли к халяве - собакой гадить бесплатно, машиной во дворе - тоже!
Zim
2019-03-12 15:01:56
А как владельцу доставлять собаку к месту специальной площадки? Когда собаку ведут по городу на площадку это выгул животного или нет?
holden321
2019-03-12 14:48:20
Специальные площадки это утопия. Нужно заставлять людей убираться за своими питомцами.
Zim
2019-03-12 15:10:10
holden321, а что по Вашему означает «убираться»? Кидать собачье дерьмо в полиэтиленовых пакетах в обычные урны, это возможно?
Grek
2019-03-12 14:39:07
Всё смешалось в головах у КПРФ собаки , пенсионеры , предпенсионеры , школы , мусор . Да , что собаки , тут 20млн. за чертой бедности живут . А что Шоттуев по этому поводу думает , если думает за 120 тыс . зарплаты депутата . Что то на митингах и пикетах его не видно .
ProstoGrazhdanin
2019-03-12 15:24:08
Grek, при чем тут Шоттуев вообще!?
У тебя в голове все смешалось видать.
Grek
2019-03-12 15:48:02
ProstoGrazhdanin, Это просто про " левых " вспомнил чего то .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2019, 13:10
В Москве умер актер Владимир Этуш
05.03.2019, 13:05
Любовь прошла, никто не вспоминает
10.03.2019, 14:30
Под Петрозаводском столкнулись две легковушки
05.03.2019, 11:56
"За школу и садик будем воевать!"
10.03.2019, 11:00
Крупное ДТП произошло на севере Карелии
07.03.2019, 14:07
"Люцифер" и "Краснопуз"

Аналитика

11.03.2019 15:47
Политкухня
Большие машины – большие проблемы 3
Въезд большегрузов в центр города могут запретить в Петрозаводске.
"Противостояние – надуманное" 3
11.03.2019 15:02
"Населению нужно максимально активизироваться и сплотиться" 3
11.03.2019 12:26
Экономика нового мышления 2
11.03.2019 12:03
"Люцифер" и "Краснопуз" 2
07.03.2019 14:07
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2019 11:04
Личное мнение
Приспособление во всем 10
Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
архив чтиво

Медиа

Огнемет на Масленице в Петрозаводске
11.03.2019 12:42
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы поститься?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»