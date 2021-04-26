Реклама на сайте
Прислать новость
Рэпера из Карелии задержали за «пробку» в центре Петербурга 13
26.04.2021 11:54
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
26.04.2021 11:20
Ровесник гагаринского полета 4
Новое
Сегодня 08:54
Девочка в Москве выжила после падения с 12-го этажа 5
26.04.2021 19:40
Чиновники Минприроды Карелии собрали в парке Петрозаводска 20 мешков мусора (ФОТО) 12
26.04.2021 18:00
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы 11
26.04.2021 20:40

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов вошёл в состав Центрального комитета партии

Новости. Политика
08:04, 27 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Решение по кандидатуре Евгения Ульянова на съезде КПРФ было единогласным, сообщили в региональном отделении.

Первый секретарь карельского республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов по итогам отчетно-выборного съезда, который состоялся на выходных в Москве, вошел в состав Центрального комитета партии. Об этом сообщается в официальной группе КПРФ в Карелии.

Решение по кандидатуре Ульянова было единогласным.

Кандидатом в члены ЦК КПРФ от Карелии стал Геннадий Степанов, бывший мэр Олонца, руководитель олонецкого районного отделения компартии.

Напомним, что Центральный комитет возглавил Геннадий Зюганов, его переизбрали председателем КПРФ на новый срок. Первыми заместителями Зюганова стали Иван Мельников и Юрий Афонин.

Выступая с политическим отчетом о работе КПРФ, Геннадий Зюганов упомянул карельскую организацию как одну из самых активных, а Евгения Ульянова, как принципиального и смелого руководителя отделения. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-04-27 10:35:34
Для населения без разницы кто в кого вошел в серпентарии.
кир
2021-04-27 10:07:35
Крикуны и бездельники другой жизни захотели? Не смешите моего кота. Любая сильная власть заставит вас работать.
Off
2021-04-27 10:12:57
кир, "Мы здесь власть !" ..кричал Кир на помойке . :)
Михаилъ
2021-04-27 09:33:19
Прислужники ЕР, не больше! Своих сдают , тех кто хотел жизнь людей в России сделать нормальной хотя бы...
Off
2021-04-27 08:35:12
Скоро , полагаю, коммунистов объявят... экстремисткой организацией ..педроссы боятся конкуренции :)
asusls
2021-04-27 09:05:54
Off, вы о какой конкуренции?)))
Off
2021-04-27 09:14:51
asusls, о политической . В последние выборы , многие педроссы проиграли коммунистам и др. партиям . Теперь они как огня боятся осенних выборов . Поэтому Солнцеликий начал свое послание с " пряников " .. с раздачи денег (пособий ) потенциальному электорату. Будут еще " пряники" ...следите . )))
наташка
2021-04-27 09:28:00
Off, особенно в это воскресенье :)
наташка
2021-04-27 08:51:09
Off, не ври, либерда им поддакивает
Off
2021-04-27 09:04:37
наташка, мужик .Перечитай книгу ( или прочитай ))) «Трудно быть богом» Стругацких. Многое оттуда.
Потом , да ..потом и "либерду " Жириновского объявят экстремистами Потом ряженных объявят террористической организацией) Логика становления тоталитарного режима ...все это уже было в истории . Все впадает в маразм..

Тут недавно читал историю , про пенсионера, ( не знаю , правда ли? Ну.. пусть это будет былью) которого оштрафовали за теплицу на даче и заставили оформить ИП .
Он сел на "Победу " и протаранил чиновничьи иномарки у Мэрии . Первые ласточки...
наташка
2021-04-27 08:25:40
А в политбюро ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Чтиво

26.04.2021 15:50
Без политики
В Петрозаводске стало солнечно
В Петрозаводске уже почти год работает уникальное место отдыха для всей семьи — «Солнечный остров».
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
26.04.2021 11:20
«Историческую память пытаются вымарать из сознания людей» 6
23.04.2021 16:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»