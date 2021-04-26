Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов вошёл в состав Центрального комитета партии

Решение по кандидатуре Евгения Ульянова на съезде КПРФ было единогласным, сообщили в региональном отделении.

Первый секретарь карельского республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов по итогам отчетно-выборного съезда, который состоялся на выходных в Москве, вошел в состав Центрального комитета партии. Об этом сообщается в официальной группе КПРФ в Карелии.

Решение по кандидатуре Ульянова было единогласным.

Кандидатом в члены ЦК КПРФ от Карелии стал Геннадий Степанов, бывший мэр Олонца, руководитель олонецкого районного отделения компартии.

Напомним, что Центральный комитет возглавил Геннадий Зюганов, его переизбрали председателем КПРФ на новый срок. Первыми заместителями Зюганова стали Иван Мельников и Юрий Афонин.

Выступая с политическим отчетом о работе КПРФ, Геннадий Зюганов упомянул карельскую организацию как одну из самых активных, а Евгения Ульянова, как принципиального и смелого руководителя отделения.