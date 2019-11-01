Лидера бандитской группировки Карелии будут судить за жестокие убийства

В Карелии перед судом предстанет 50-летний мужчина, обвиняемый в убийстве, создании и руководстве преступным сообществом, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, обвиняемый имел авторитет в преступном мире и наблюдал за порядком среди бывших зеков на территории как Петрозаводска, так и всей Карелии. Летом 2001 года вместе со своим другом детства, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с его смертью, создал преступное сообщество. Мужчина руководил ОПГ до февраля 2005 года, участвуя различных преступлениях в Петрозаводске. После этого он скрылся и длительное время находился в розыске.

По информации Следкома, от банды и его лидера пострадали десятки жителей республики. Участники преступного сообщества, имея огнестрельное оружие, избивали граждан, уничтожали их имущество, а также убили работников лесозаготовительной организации на территории Пряжинского района. Они занимались вымогательством в отношении индивидуальных предпринимателей, мошенничеством в сфере недвижимости и кредитных обязательств.

По версии следствия, обвиняемый лично организовал и принимал участие в совершении в 2003 году убийства участника бандитской группировки на территории Медвежьегорского района. Жертва лидера ОПГ сотрудничала с правоохранительными органами. Труп мужчины, получившего многочисленные ножевые ранения, по указанию обвиняемого был сожжен для сокрытия следов преступления и невозможности опознания.

На сегодняшний день расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, создании и руководстве преступным сообществом, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов, завершено. Обвиняемый находится под стражей.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в Следкоме республики. - В настоящее время осуждены большинство участников преступного сообщества, в том числе непосредственный исполнитель убийства, совершенного в 2003 году".