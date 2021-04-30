Реклама на сайте
Прислать новость
Школа на «пятерку»
30.04.2021 14:22
Британка гордится обвисшей после похудения кожей
30.04.2021 21:30
В поселке Карелии утонул 1,5-годовалый ребенок 1
30.04.2021 21:04
Кого бы вы из выбранных комиссией кандидатов хотели видеть на посту главы Петрозаводска? 24
30.04.2021 15:48
Самая большая школа в Петрозаводске откроется для своих первых учеников уже в сентябре 2
30.04.2021 14:30
Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии 3
Сегодня 09:25

Лидеры профсоюзов Карелии провели маевку вместо запрещенной первомайской демонстрации (ФОТО)

Новости. Общество
12:53, 01 Мая 2021
фото: Илья Косенков/vk.com/iljakosenkov
Загрузка...

Представители профсоюзной организаций почтили память первых лидеров рабочего движения Карелии на месте первой маевки в Петрозаводске.

Профсоюзные лидеры собрались сегодня, 1 мая, на месте первой нелегальной профсоюзной маевки. Об этом рассказал председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков на своей странице в соцсети.

«Дорогие друзья, сегодня, когда профсоюзам запретили провести традиционную первомайскую демонстрацию, есть определенное изящество в том, что профсоюзные лидеры собрались на месте первой нелегальной профсоюзной маевки. Собрались, чтобы отдать дань памяти первым лидерам рабочего движения Карелии. Тогда, 115 лет назад маевки тоже запрещали, ничем хорошим это не закончилось.  Очень надеюсь, что в следующем году мы встретим Первомай достойно, с нашими традиционными демонстрацией, митингом. Ярко, злободневно, празднично!» - пишет лидер профсоюзов Карелии, поздравив всех с Первомаем.

Ранее сообщалось, что отказ в проведении демонстрации 1 мая получили профсоюзы Карелии и региональное отделение КПРФ — традиционные организаторы праздничного шествия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
насмешница
2021-05-01 13:58:00
Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте!
На битву шагайте, шагайте, шагайте!
Проверьте прицел, заряжайте ружьё!
На бой, пролетарий, за дело своё!

Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных,
Вы с нами, мы с вами, хоть нет вас в колоннах,
Не страшен нам белый фашистский террор,
Все страны охватит восстанья костёр!

На зов Коминтерна стальными рядами
Под знамя Советов, под красное знамя.
Мы красного фронта отряд боевой
И мы не отступим с пути своего!

Огонь ленинизма наш путь освещает,
На штурм капитала весь мир поднимает!
Два класса столкнулись в последнем бою;
Наш лозунг - Всемирный Советский Союз!
stranger
2021-05-01 13:52:25
Предполагаю, наши профсоюзы напоминают "седло" на шее наёмного работника, чтобы удобнее было сидеть работодателю (братку).
Саныч
2021-05-01 13:41:25
Толпа секстантов.
кир
2021-05-01 13:39:38
Язычникам надо обряды соблюдать, не важно какие, - сказал знающий кот.
Вася
2021-05-01 13:29:07
"Про себя могу сказать одно: в сражениях не бывал-с, но в парадах закалён даже сверх пропорции.
Старый хрен
2021-05-01 13:01:04
Всё равно "лидеру" никто не верит, хоть бы похудел перед "маевкой" показной....
Вася
2021-05-01 13:51:32
Старый хрен, Уже Гундяев против тирании
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
25.04.2021, 09:52
Два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
26.04.2021, 06:40
«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО)
29.04.2021, 16:23
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)

Аналитика

30.04.2021 14:22
Обществоведение
Школа на «пятерку»
Самая большая школа в Карелии может принять своих первых учеников уже в сентябре.
«В выборах участвовать не планировала» 19
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 7
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»