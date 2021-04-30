Лидеры профсоюзов Карелии провели маевку вместо запрещенной первомайской демонстрации (ФОТО)

Представители профсоюзной организаций почтили память первых лидеров рабочего движения Карелии на месте первой маевки в Петрозаводске.

Профсоюзные лидеры собрались сегодня, 1 мая, на месте первой нелегальной профсоюзной маевки. Об этом рассказал председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков на своей странице в соцсети.

«Дорогие друзья, сегодня, когда профсоюзам запретили провести традиционную первомайскую демонстрацию, есть определенное изящество в том, что профсоюзные лидеры собрались на месте первой нелегальной профсоюзной маевки. Собрались, чтобы отдать дань памяти первым лидерам рабочего движения Карелии. Тогда, 115 лет назад маевки тоже запрещали, ничем хорошим это не закончилось. Очень надеюсь, что в следующем году мы встретим Первомай достойно, с нашими традиционными демонстрацией, митингом. Ярко, злободневно, празднично!» - пишет лидер профсоюзов Карелии, поздравив всех с Первомаем.

Ранее сообщалось, что отказ в проведении демонстрации 1 мая получили профсоюзы Карелии и региональное отделение КПРФ — традиционные организаторы праздничного шествия.