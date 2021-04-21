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Власти Карелии запретили проведение Первомайской демонстрации в Петрозаводске

Новости. Общество
12:45, 22 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Отказ в проведении демонстрации 1 мая получили профсоюзы Карелии и региональное отделение КПРФ — традиционные организаторы праздничного шествия.

Как сообщил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, власти республики отказали всем, кто подавал заявки на проведение Первомайской демонстрации в Петрозаводске, в том числе — профсоюзам и коммунистам, которые на протяжении многих лет являются организаторами праздничных шествий в День солидарности трудящихся.

Формальные причины указывались разные, однако на словах ответственные лица карельского правительства пояснили, что рекомендация отказать в проведении демонстрации якобы поступила им с федерального уровня.

По мнению лидера коммунистов Карелии, реальная причина отказа — боязнь со стороны властей любой общественной активности.

«Просто они боятся любой общественной активности. Даже 1 мая — любимый всеми праздник Весны и Труда, на чиновников наводит страх».

Напомним, что в прошлом году Первомайская демонстрация в Петрозаводске не состоялась из-за введенного режима самоизоляции с началом эпидемии коронавируса. Ранее праздничные шествия на 1 мая в столице Карелии собирали тысячи участников — люди шли по улицам города с флагами, шариками и цветами под звуки песен. Случаев нарушения общественного порядка никогда при этом не было.

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Комментарии

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Изя
2021-04-22 13:39:09
Не пускают . да и правильно , пусть к навальнятам идут и вместе митингуют . раз слабохарактерные и всё по разрешению делают )))) :)
Лиса
2021-04-22 13:14:27
а за педофилов и Сисяна можно значит, да?
Off
2021-04-22 13:25:06
Лиса, сисян парады проводит и стадионы собирает. Педофилы его охраняют... :)
театральный критик
2021-04-22 12:49:04
На субботниках работать не хотят, хотят быть организующей и направляющей силой других людишек.
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