Власти Карелии запретили проведение Первомайской демонстрации в Петрозаводске

Отказ в проведении демонстрации 1 мая получили профсоюзы Карелии и региональное отделение КПРФ — традиционные организаторы праздничного шествия.

Как сообщил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, власти республики отказали всем, кто подавал заявки на проведение Первомайской демонстрации в Петрозаводске, в том числе — профсоюзам и коммунистам, которые на протяжении многих лет являются организаторами праздничных шествий в День солидарности трудящихся.

Формальные причины указывались разные, однако на словах ответственные лица карельского правительства пояснили, что рекомендация отказать в проведении демонстрации якобы поступила им с федерального уровня.

По мнению лидера коммунистов Карелии, реальная причина отказа — боязнь со стороны властей любой общественной активности.

«Просто они боятся любой общественной активности. Даже 1 мая — любимый всеми праздник Весны и Труда, на чиновников наводит страх».

Напомним, что в прошлом году Первомайская демонстрация в Петрозаводске не состоялась из-за введенного режима самоизоляции с началом эпидемии коронавируса. Ранее праздничные шествия на 1 мая в столице Карелии собирали тысячи участников — люди шли по улицам города с флагами, шариками и цветами под звуки песен. Случаев нарушения общественного порядка никогда при этом не было.