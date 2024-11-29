Стали известны подробности аварии на севере Карелии, где лихач сбил подростка

В Госавтоинспекции ищут неизвестного, устроившего аварию на пешеходном переходе в Костомукше.

В Костомукше в районе дома № 9 по улице Интернациональная вчера, 2 декабря, неустановленный водитель сбил пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла в 18.24. В результате наезда 14-летний школьник получил травму и позже обратился за медицинской помощью. В настоящее время проводится административное расследование, в Госавтоинспекции обратились ко всем, имеющим информацию, сообщить в дежурную часть полиции по номеру: 8 (81459) 9-71-50 или по короткому номеру 102.

Судя по видео аварии с камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк», школьник в последний момент успел избежать более серьезных последствий аварии, буквально выпрыгнув из-под колес автомобиля.