Лихачи на объездной дороге Петрозаводска катаются со скоростью до 193 км/ч

В Петрозаводске на оживленном участке объездной дороги с 13 декабря будет переведена в рабочий режим камера фиксации нарушений ПДД из-за лихачей, сообщает УГИБДД по Карелии.

"Комплекс автоматической фиксации нарушений "АвтоУраган-ВСМ2", расположенный на 8 км федеральной автодороги "Кола" – "Подъезд к Петрозаводску" работая в тестовом режиме, ежедневно фиксирует в среднем 1 тысячу нарушений превышения скорости движения", - говорится в сообщении.

Так, были зафиксированы максимальные показатели скорости – 145 км/час, 174 км/час, 193 км/час, учитывая, что разрешенная скорость движения в черте города не должна превышать 60 км/час.

В зоне расположения камеры находится пешеходный переход, и в случае выхода на проезжую часть пешехода, высокая скорость не позволит своевременно остановить транспортное средство и избежать наезда.

Комплексы "АвтоУраган-ВСМ2" могут контролировать движение одновременно по нескольким полосам движения, как во встречном, так и в обратном направлении.