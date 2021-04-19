Ликеро-водочному заводу в Петрозаводске потребовались участки для нового строительства

Компания "АлкоВорлд", которая владеет ликеро-водочным заводом "Петровский" в Петрозаводске, готова вернуться в к планам строительства дополнительных производственных корпусов.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице Вконтакте.

"Есть планы по строительству новых производственных помещений, для этого помогаем урегулировать юридические вопросы по земельным участкам. Решения по некоторым из них ожидаем буквально на этой неделе", - написал губернатор.

Несколько лет назад руководитель республики говорил, что "АлкоВорлд" собирается сохранить старое здание, как памятник истории. Кроме того, предполагается обустройство всей территории вокруг завода.

На каких участках предполагалось строительство, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".