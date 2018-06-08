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Новости. Общество
10:31, 08 Июня 2018

Липовецкий: "Если тебе негде рожать, а твоим детям негде рождаться, то нет у тебя родины"

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Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту – город, в котором он родился.

Уже несколько лет в Питкяранте, под видом оптимизации уничтожают районную больницу, в которой, кстати, всю жизнь проработал мой отец. И вот, очередь дошла до родильного отделения. Доктора уведомили пациенток, что с первого июля врачей сокращают. Рожать теперь надо ехать в новый перинатальный центр за 200 км в Петрозаводск. А потом с младенцем - обратно. А если срочно, то за 60 км в Сортавала - город, где районная больница работает. Пока. Нет слов. 

Российские люди могут вытерпеть почти всё: ужасные дороги (в Питкяранте, кстати, не осталось десяти метров целой дороги; это не метафора), дураков, воров и лжецов, которые дорвались до власти, нищету и убожество, на которые их обрекает государство. Люди могут вытерпеть всё. Если они будут. 

Родина - от слова "родить". Где родился, там и Родина. Если тебе негде рожать, а твоим детям негде рождаться, то нет у тебя родины.

Подробнее – вот здесь.

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