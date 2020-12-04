Лиса повадилась ходить в гости к жителю села в Карелии (ФОТО)

Постоянной гостьей одного из жителей села Деревянное в Карелии стала лиса.

По его словам, она наведывается к нему во двор каждый день и почти не боится людей.

Один их таких визитов наш читатель снял на фотокамеру.

По мнению зоозащитников, в большинстве своем животные не перестали бояться человека, но голод сильнее страха. Города и промышленные зоны разрастаются, человек прокладывает новые дороги, вырубает леса и распахивает земли под поля, все активнее вытесняя животных с тех мест, где они добывали пищу и выращивали потомство. Поэтому для поиска пищи, особенно в зимнее время, дикие животные стали чаще приближаться к человеческому жилью, считают экологи.