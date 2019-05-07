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Новости. Общество
22:00, 07 Мая 2019
фото: © Михаил Метцель/ТАСС

Лишь 3% россиян верят в достоверность деклараций чиновников о доходах

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Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе.

Соответствующее исследование провел "Левада-центр", передают "Ведомости". По мнению 77% опрошенных, в декларациях чиновников и парламентариев представлена лишь малая часть их реальных доходов и имущества, 11% считают, что большая часть.

У трети россиян вызывают чувство удовлетворения аресты чиновников и возбуждение в их отношении уголовных дел о мошенничестве, у 14% – раздражение, у 9% – недоумение. 40% респондентов к этому равнодушны.

Опрос был проведен 18–23 апреля методом личного интервью. В нем приняли участие 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 регионов.

Президент России Владимир Путин задекларировал доход в размере 8,65 млн руб. в 2018 г., премьер Дмитрий Медведев – 9,9 млн руб. Самым богатым членом правительства стал вице-премьер Юрий Трутнев с доходом в 538,396 млн руб., парламентарием – сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, заработавший в прошлом году 2,346 млрд руб.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2019-05-07 22:48:06
Не верю вообще нихера.
qwer
2019-05-07 22:40:16
А кому на Руси жить хорошо? Все знают, как ни странно.
Гость
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