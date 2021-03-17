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Лишь обчистив друга, житель Карелии смог победить бессонницу

Новости. Криминал
15:01, 18 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В Костомукше ранее судимый горожанин похитил уже украденные деньги, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Костомукши окончила расследование соединенного уголовного дела. Обвиняемый – 54-летний горожанин – недавно освободился из мест лишения свободы, но не выполнил требования закона, а также не совладал с желанием обогатиться.

Мужчина находился под административным надзором. Он должен был 2 раза в месяц являться в отдел МВД по месту жительства, а также не покидать свое жилье с 22.00 до 6 утра. Однако костомукшанина часто не могли застать дома в ночное и вечернее время, зато он появлялся в общественном месте в пьяном виде.

Но не только эти перипетии привели фигуранта уголовного делав кабинет следователя. В полицию обратилась местная жительница с сообщением о краже. У нее в гостях побывали двое приятелей, после чего пропали ювелирные изделия, 68 тысяч рублей, а также 100 евро. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже одного из гостей. Но тот, поясняя обстоятельства происшествия, рассказал, что части похищенных денег он и сам лишился.

Как выяснили правоохранители, когда подозреваемый в краже уснул, его спутнику, недавно вышедшему на свободу, не спалось. Зная, что у друга в кармане рубашки остались краденые деньги, тот похитил 10 тысяч рублей. Покинув спящего, костомукшанин на такси доехал до дома, и только там смог уснуть. Разбудил его телефонный звонок: вчерашний собутыльник требовал встречи. В итоге пришлось отдать почти всю похищенную сумму - 9,5 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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