Лишенная льгот потребкооперация вынуждена будет закрыть магазины в поселках Карелии

Планы правительства Карелии отменить налоговые льготы для потребительских кооперативов приведут к росту их убытков и закрытию магазинов в небольших деревнях и поселках.

Об этом заявила представитель потребкооперации на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.

На заседании комитета обсуждался проект закона об отмене пониженных ставок по налогу на прибыль и налогу на имущество для организаций потребительской кооперации.

Пришедшая на заседание комитета представитель потребкооперации предупредила депутатов о последствиях такого решения.

Почему решили отменить налоговые льготы для потребительских кооперативов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".