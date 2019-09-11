12:47, 11 Сентября 2019
Лишенная льгот потребкооперация вынуждена будет закрыть магазины в поселках Карелии
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Планы правительства Карелии отменить налоговые льготы для потребительских кооперативов приведут к росту их убытков и закрытию магазинов в небольших деревнях и поселках.
Об этом заявила представитель потребкооперации на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.
На заседании комитета обсуждался проект закона об отмене пониженных ставок по налогу на прибыль и налогу на имущество для организаций потребительской кооперации.
Пришедшая на заседание комитета представитель потребкооперации предупредила депутатов о последствиях такого решения.
Почему решили отменить налоговые льготы для потребительских кооперативов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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