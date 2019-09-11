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Новости. Общество
12:47, 11 Сентября 2019
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Лишенная льгот потребкооперация вынуждена будет закрыть магазины в поселках Карелии

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Планы правительства Карелии отменить налоговые льготы для потребительских кооперативов приведут к росту их убытков и закрытию магазинов в небольших деревнях и поселках.

Об этом заявила представитель потребкооперации на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.

На заседании комитета обсуждался проект закона об отмене пониженных ставок по налогу на прибыль и налогу на имущество для организаций потребительской кооперации.

Пришедшая на заседание комитета представитель потребкооперации предупредила депутатов о последствиях такого решения.

Почему решили отменить налоговые льготы для потребительских кооперативов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-09-11 14:51:57
Почему бы государству не взять на себя убытки всех торговых предприятий, расположенных в малочисленных глубинных поселениях? В обязанность административных поселений входит обеспечение торговое обслуживание населения. Потребительская кооперация в свое время взяла на себя обязанность государства, а теперь все заботы полностью легли на нее, и от этого несет громадные потери. А очень умные депутаты ,вместо того чтобы вникнуть в суть проблемы, решили увеличить налоговое бремя на потребительские кооперативы которые по сути выполняют государственную функцию по обеспечению сельского населения товарами первой необходимости.
кир
2019-09-11 13:48:53
Не нужна потребкооперация как и деревни, где по два человека живут.
Валерия Костина
2019-09-11 13:26:03
Правильное и закономерное решение. Нынешняя потребкооперация ,не та,что была раньше. Теперь это компания людей ,которая избавилась от большинства пайщиков,оставила их минимум,что бы создать видимость законности принятия решений. Почти все свое имущество которое было ранее (производственно-заготовительные площади) уничтожено или распродано. Большинство магазинов передано сетевым компаниям. Это люди которые стригут деньги от аренды. Яркий пример -Пудожское райпо.А жалостливую песенку о том, что они заботятся об убыточных ,отдавленных селах и деревнях поют уже давно. Льготы клянчат,ну мало им денег перепадает.
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