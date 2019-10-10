Лисы выходят к домам жителей Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

В Сети появляются кадры, на которых запечатлены лисы, выходящие к людям.

Читательница прислала в редакцию фото лисенка, который подошел к ее дому в селе Шокша.

"Кто ходит в гости по утрам... Лисенок прячет угощение", –подписала фото читательница.

А в паблике "Россети Северо-Запад" 9 октября появилось видео, где запечатлена лиса.

"Смотрите, кого встретили сегодня наши коллеги из Карелии", – подписали видео в соцсети.