Лисы выходят к домам жителей Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

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В Сети появляются кадры, на которых запечатлены лисы, выходящие к людям.
Читательница прислала в редакцию фото лисенка, который подошел к ее дому в селе Шокша.
"Кто ходит в гости по утрам... Лисенок прячет угощение", –подписала фото читательница.
А в паблике "Россети Северо-Запад" 9 октября появилось видео, где запечатлена лиса.
"Смотрите, кого встретили сегодня наши коллеги из Карелии", – подписали видео в соцсети.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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