Лисы живут на вырубках в Каменном бору в Петрозаводске (ФОТО)

Журналисты телеканала "ТНТ-Онего" в Петрозаводске сфотографировали лис на Каменном бору.

Лисы, проживающие в Каменному бору около Ключевского карьера, после масштабной рубки леса, лишились ареала обитания, считают горожане.

Карельские журналисты заметили бедных животных и запечатлели их на камеру. Фото появились в Instagram-аккаунте "ТНТ-Онего. Петрозаводск".

Напомним, свыше 800 деревьев были срублены на карьере под строительство детсада.

Защитники парка воспрепятствовали попыткам строителей детского сада начать на стройплощадке земляные работы. Они встали на пути экскаватора и остановили строительную технику живым щитом. И, судя по их выступлениям, на встрече они не намерены отступать. Противники детского сада в районе Ключевского карьера считают, что здесь должна быть рекреационная зона.