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Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске встали живым щитом на пути экскаватора (ФОТО)

Новости. Общество
12:29, 03 Марта 2020
фото: ©Валерий Поташов
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На место противостояния гражданских активистов и строителей детского сада стянута полиция.

Утром 3 марта защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске преградили живым щитом путь экскаватору, направлявшемуся на строительство детского сада в районе Ключевского карьера. Строителям пришлось остановить технику, на место прибыли полицейские наряды.


На месте противостояния. Фото: Валерий Поташов

Как рассказал "Столице на Онего" один из защитников парка Илья Шкварин, экскаватор направлялся к строительной площадке по территории, которая по Генеральному плану города находится в зоне зеленых насаждений, поэтому жители Петрозаводска преградили путь строительной технике на законных основаниях. Однако противники застройки парка опасаются, что строители пустят экскаватор другим маршрутом, а полиция не позволит гражданским активистам препятствовать земляным работам.


Защитники парка. Фото: Валерий Поташов

"Людей не известили об этом строительстве, люди были в шоке! – заявил Илья Шкварин. – Жители Петрозаводска приходили сюда на прогулки, ухаживали за памятником бойцу истребительного батальона, который погиб здесь осенью 1941 года".  

Как считают защитники парка "Каменный бор", городским властям необходимо отказаться от строительства детского сада в районе Ключевского карьера, где проходит оживленная автомобильная трасса и находится кладбище домашних животных.


Илья Шкварин. Фото: Валерий Поташов

"Мы считаем, что пока на месте вырубки не снят растительный слой, здесь можно восстановить лес. Нужно высадить сосны, и они прекрасно приживутся на этой почве. Но если техника начнет работать, это будет уже невозможно", – сказал Илья Шкварин.


Вырубка на месте планируемого парка. Фото: Валерий Поташов

Напомним, вырубка соснового бора в районе Ключевского карьера вызвала массовые протесты жителей Петрозаводска. На месте вырубки ранее планировалось благоустроить парк "Каменный бор", однако эта территории была отдана городскими властями под строительство детского сада. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы.    

 

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