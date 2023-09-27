«Лить воду на асфальт будут до гололёда?» - жительницу Петрозаводска возмутил полив тротуаров

Жительница Кукковки сфотографировала залитые водой тротуары и попросила объяснить эту, по ее мнению, «бесполезную работу».

Фотографии кукковских тротуаров после полива появились в паблике «Кукковка.РФ | микрорайон Кукковка».

«Кто-нибудь может объяснить, с какой целью практически каждый день или вечер, всё лето и весь сентябрь, причём в любую погоду, производится полив тротуаров на улице Балтийской и Парфёнова?» — написала жительница Кукковки с возмущением и искренним непониманием.

Выполняется бесполезная работа, которая, конечно, оплачивается, кроме того, в никуда выливаются тонны воды и тратится бензин, сообщила петрозаводчанка.

«И нет этому конца и края, лить воду на асфальт в нашем районе, видимо, будут до гололёда… Кажется, что рабочие, сделав забор воды на Балтийской, стремятся поскорее от неё избавиться и закончить свою бесполезную работу», — написала пользовательница сети.