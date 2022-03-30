«Литейный завод „Петрозаводскамаш“ может перейти на круглосуточный режим работы из-за санкций

Увеличение объемов производства на „Литейном заводе ‚Петрозаводскамаш‘ в Карелии в перспективе позволит ему перейти на круглосуточный режим работы.

Об этом сообщил руководитель службы по управлению персоналом предприятия Андрей Айдин на пресс-конференции, посвященной ситуации на рынке труда Карелии.

«В связи с устойчивым спросом на продукцию предприятие переходит на трехсменный режим работы, есть перспективы перейти и на круглосуточный», — сказал Айдин.

По его словам, завод открывает дополнительные рабочие места.

«Сегодня мы готовы принять на работу 30 человек, а до конца года прогнозируется потребность до 60 человек. Это квалифицированные работники, а также те, кто готов пройти обучение», — пояснил представитель завода.

Ранее руководство предприятия утверждало, что после введения западных санкций увеличилось количество заказов на внутреннем российском рынке. В ситуации, вызванной необходимостью импортозамещения, литейный завод начал осваивать новые виды продукции,