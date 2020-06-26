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Литературный конкурс в Карелии продлили до конца июля

Новости. Культура
17:40, 26 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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Конкурс "Пиши, Карелия, пиши, Петрозаводск" продлится до 31 июля, сообщили в городской администрации.

К участию в конкурсе приглашаются жители региона, пишущие на русском, карельском, вепсском, финском языках, а также на языках других народов, проживающих на территории нашего края.

На конкурс можно представить ранее не изданные работы по номинациям:

- поэтические произведения;

- литературные эссе;

- авторские сказки для детей.

Тематика произведений должна быть связана с Петрозаводском: его историей, культурой, природой, памятными местами, праздниками, традициями, известными историческими деятелями и др.

Конкурсные работы принимаются в электронном виде на почту metod@sampo.ru в одном файле вместе с заявкой и согласием на использование конкурсных произведений в интересах конкурса.

Телефон для справок: 70-35-22.

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