Литературный конкурс в Карелии продлили до конца июля

Конкурс "Пиши, Карелия, пиши, Петрозаводск" продлится до 31 июля, сообщили в городской администрации.
К участию в конкурсе приглашаются жители региона, пишущие на русском, карельском, вепсском, финском языках, а также на языках других народов, проживающих на территории нашего края.
На конкурс можно представить ранее не изданные работы по номинациям:
- поэтические произведения;
- литературные эссе;
- авторские сказки для детей.
Тематика произведений должна быть связана с Петрозаводском: его историей, культурой, природой, памятными местами, праздниками, традициями, известными историческими деятелями и др.
Конкурсные работы принимаются в электронном виде на почту metod@sampo.ru в одном файле вместе с заявкой и согласием на использование конкурсных произведений в интересах конкурса.
Телефон для справок: 70-35-22.
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