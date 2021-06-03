Лицей из Карелии попал в топ-20 школ Северо-Запада, где готовят для лучших технических вузов

Рейтинговое агентство RAEX составило рейтинги школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов естественно-математического и инженерно-технического профилей.

Ни одна из карельских школ не вошла в топ-200 школ России, готовящих абитуриентов для ведущих вузов техничного профиля. В рейтинг попали учреждения из 44 регионов страны: 68 школ — из Москвы и Подмосковья, 13 — из Питера, 10 — из Свердловской и 9 — из Тюменской области. По семь школ в рейтинге представляют Башкортостан и Татарстан, а также Новосибирскую и Челябинскую области.

Но наряду с федеральным рейтингом RAEX составил рейтинги школ по каждому федеральному округу и по каждому региону России. Университетский лицей из Петрозаводска занял 20-ю позицию в списке школ-лидеров по СЗФО. Лучшими же образовательными учреждениями Карелии, где готовят абитуриентов для поступления в ведущие технические вузы страны, признаны Университетский лицей, Лицей № 1, Лицей № 13, Гимназия № 30 имени Музалёва и Академический лицей из Петрозаводска.

Рейтинги школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов естественно-математического и инженерно-технического профилей, составлены агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) впервые. Они основаны на статистике поступления абитуриентов в 37 ведущих вузов страны по соответствующим направлениям подготовки. Всего при расчете рейтингов использовались данные о поступлении почти 60 тыс. выпускников 2020 года более чем 10 тыс. российских школ. Исследование проведено при поддержке Фонда Андрея Мельниченко, рассказали в прес-службе Фонда.