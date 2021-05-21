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Ливень и мокрый снег надвигаются на север Карелии

Новости. Погода
10:16, 22 Мая 2021
фото: © "Столица на Онего"

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Лоухском районе.

По информации Карельского Гидрометцентра, днем 22 мая в Лоухском районе ожидается сильный дождь, во второй половине дня с мокрым снегом.

В МЧС Общие рекомендуют жителям Лоухского района не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

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