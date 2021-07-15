Ливни и грозы идут в Карелию

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в южных и восточных районов республики.

По информации карельского Гидрометцентра, с середины дня (12-15 часов) 16 июля по южным и восточным районам республики ожидаются ливни, грозы, при грозах кратковременное усиление ветра до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводс, Беломорский, Кондопожский, Медвежьегорский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский районы.

В МЧС рекомендуют жителям республики:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее сообщалось, стихия накрыла Петрозаводск и уронила сосну.