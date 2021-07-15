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Ливни и грозы идут в Карелию

Новости. Погода
09:41, 16 Июля 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в южных и восточных районов республики.

По информации карельского Гидрометцентра, с середины дня (12-15 часов) 16 июля по южным и восточным районам республики ожидаются ливни, грозы, при грозах кратковременное усиление ветра до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводс, Беломорский, Кондопожский, Медвежьегорский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский районы.

В МЧС рекомендуют жителям республики:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов. 

Ранее сообщалось, стихия накрыла Петрозаводск и уронила сосну.

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